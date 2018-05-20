أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعليماته للجهات المختصة بتشكيل اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، في كل من السجن العام بمدينة جيزان، والسجون الفرعية بمحافظتي الدرب وضمد، وذلك تمشياً مع التوجيه السامي الكريم الصادر نهاية الأسبوع الماضي بالعفو عن بعض السجناء المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.ووجه أمير جازان، اللجان المختصة بدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المقررة من قبل وزارة الداخلية.وأوضح المتحدث باسم الإمارة علي بن موسى زعله أن اللجان تضم مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون ومكافحة المخدرات وممثلين عن إمارة المنطقة «إدارة شؤون السجناء» والمحافظات ذات العلاقة، وتباشر مهماتها على فترتين صباحية ومسائية، ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول، وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى انفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة المبلغة للجميع.