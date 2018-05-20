بدأت جامعة أم القرى، اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من أصل خمس مراحل للقبول في العام الجامعي 1440/1439 عبر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة التي ستتم إتاحتها للراغبين في الالتحاق ببرامجها لدرجة البكالوريوس من خلال برامج السنة التحضيرية بمساراتها الثلاثة «الطبي والإداري والهندسي والحاسب الآلي»، والقبول المباشر، وبرامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية، وبرامج الدبلومات، حيث من المتوقع قبول 15 ألف طالب وطالبة من خلالها، في مقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم.وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني أن المرحلة الأولى للقبول تتمثل في تسجيل البيانات الشخصية خلال الفترة من 5 رمضان حتى 9 شوال 1439، وتلي ذلك المرحلة الثانية التي تُعد أهم الخطوات حيث تشمل تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات خلال الفترة من 12-10/10 /1439، لافتاً إلى أنه يجب على المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للقبول خلال فترة المرحلة الثالثة من 17-28/ 10/ 1439 والممثلة في إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للأقسام المشترطة ذلك.وبين أن الخطوة الرابعة من إجراءات القبول تتمثل في المفاضلة والتي تقوم بها عمادة القبول والتسجيل آلياً خلال الفترة من 2-3/ 11/ 1439، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تأتي مرحلة تأكيد الترشيح للمقبولين خلال الفترة من 4-10/ 11/ 1439، منوهاً أنه ستعقد اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للمرشحين للقبول في برامج السنة التحضيرية بمساراتها الثلاثة «الطبي والإداري والهندسة والحاسب الآلي»، خلال الفترة من 16-20 /11/ 1439.وأفاد الدكتور هاشم الصمداني بأنه يلي ذلك القبول على برامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية ودبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر التي تنطلق مرحلتها الأولى خلال الفترة من 16-20/ 11/ 1439، والممثلة في تقديم طلبات القبول، ويتم بعد ذلك إجراء المفاضلة من قبل العمادة خلال الفترة من 23-25 /11/ 1439، ومن ثم الإعلان عن نتائج المقبولين في برامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية، ويتم خلال الفترة من 26 ذي القعدة حتى 5 من ذي الحجة 1439 سداد الرسوم المالية.وبين عميد القبول والتسجيل أنه تم في قبول هذا العام إيقاف برامج كلية التربية ما عدا برنامج رياض الأطفال بشطر الطالبات، وبرنامج التربية البدنية (التدريب الرياضي) بشطر الطلاب، حتى يتم تحديثها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم المتعلقة بذلك.