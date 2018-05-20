تحتفل جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الثلاثاء القادم، بتخريج الدفعة الـ14 من طلابها في مختلف التخصصات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن احتفال الجامعة بتخريج هذه الدفعة هو نتاج لجهود ودعم ولاة الأمر، الذين لم يألوا جهداً في رعاية هذا النشء المبارك من أبناء البلاد، فجادوا لهم بالدعم المتواصل للرقي بهم، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في حياتهم الأكاديمية والتعليمية والبحثية.وبين أن الجامعة تعمل وفق دورها في المجتمع من خلال إعداد وتأهيل شريحة من شباب الوطن المؤهل في جميع تخصصات الجامعة الطبية والإنسانية والطبيعية والتطبيقية وغيرها، كما تحرص الجامعة على التميّز والجودة في المخرجات بما يتناسب مع حاجات سوق العمل، ليكونوا مشاركين وعاملين في صُنع لبنات قوية تكون أساساً وداعماً لهذا الوطن المعطاء.وبارك لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم التخرج، مؤكداً أن الجامعة سخرت كل ما لديها من إمكانات وفرتها الدولة للطلبة، فجاءت صرحاً متكاملاً معطاء يمد العقول النيرة بمختلف العلوم الطبية والتطبيقية والإنسانية، ليكونوا عوناً لمن سبقهم من رجال هذه البلاد، لمواصلة استمرار عملية البناء والتطور والتطوير في جميع أوجه الحياة، ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة المنتجة.