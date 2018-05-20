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ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، 6983 كيلوغراماً من الأغذية المخالفة، بمشاركة أمانات المناطق خلال أشهر جمادى الآخرة ورجب وشعبان 1439.وشملت الحملات تفتيش 223 منشأة غذائية، وتم إغلاق 21 منشأة منها مخالفة وتسجيل 1058 مخالفة فنية وصحية، حيث ضبط مفتشو الهيئة لحوماً مجمدة ودواجن ومخللات وفواكه وأغذية معلبة، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى تبين وجود علامات تلف وفساد عليها، على أن تُستكمل الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفات.