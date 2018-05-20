نسقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع الإدارة العامة للتجنيد بالقوات المسلحة؛ بهدف توظيف عدد من خريجي المؤسسة في مختلف الوظائف الفنية التخصصية لدى قطاعات القوات البحرية والبرية والصواريخ الإستراتيجية بمزايا عالية محفزة، وذلك في عدد من التخصصات الفنية في مجال الميكانيكا والكهرباء، والإلكترونيات، والحاسب الآلي.وبين نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن التنسيق يأتي من خلال دعم برامج التنسيق الوظيفي الذي يهتم بالتواصل المستمر مع قطاعات الأعمال ودعمها بالأيدي الوطنية الماهرة والمدربة، مؤكداً أن التنسيق تم وفق وضع خطة زمنية لخمسة لقاءات وظيفية مخصصة في كل من الكليات التقنية «الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط، حفر الباطن»، حيث قامت فرق العمل المختصة من قبل المؤسسة بالإعلان للخريجين وتوجيههم لمقار المقابلات والتنسيق مع أعضاء اللجان من الإدارة العامة للتجنيد بالقوات المسلحة.وأضاف الزهراني أن اللجان عقدت اجتماعها خلال يومي 28 و29 شعبان 1439، توافقاً مع تخريج عدد كبير من المتدربين المؤهلين في تلك التخصصات، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعزز الشراكة بين المؤسسة والقطاعات العسكرية بما يضمن توفير وظائف للخريجين، ودعم هذه القطاعات بكفاءات وطنية في التخصصات المهنية والفنية.يذكر أن المؤسسة أطلقت هويتها الجديدة في فبراير الماضي، التي تتضمن توفير برامج تدريبية، وزيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما تتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الاستراتيجي ورؤية المملكة 2030.