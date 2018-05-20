ناقش قسم الإعلام بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أول مشروع بحثي في القسم لنيل درجة الماجستير، والمقدمة من الطالب اليمني وليد فرحان مسعد، بعنوان «اتجاهات الشباب الجامعي اليمني نحو قراءة الصحف الإلكترونية»، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود عبدالغني مشرفاً، والأستاذ الدكتور صابر سليمان عسران مناقشاً والدكتور محمد رضا أحمد مناقشاً.



وبدأت المناقشة بعرض موجز من الطالب وليد مسعد لأهمية المشروع البحثي وتساؤلاته، وأبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وأن النتائج أظهرت ارتفاعا كبيرا في استخدام الصحف الإلكترونية بين الطلاب اليمنيين، كما أوضحت الدراسة تصدر أخبار الشأن اليمني قائمة اهتمامات طلاب الجامعات اليمنيين عند تصفحهم للصحف الإلكترونية، وكذلك حصول عدد من الصحف الإلكترونية على نسب تفضيل عالية، وفي هذا الصدد جاءت صحيفة سبق في أعلى قائمة الصحف الإلكترونية المفضلة لدى طلاب الجامعات اليمنيين، وتناولت النتائج الثقة والمصداقية ومدى التزام الصحف بهما، كما عرضت مدى التزام الصحف الإلكترونية بأخلاق وتقاليد المجتمع من وجهة نظر عينة الدراسة.



يشار إلى أن قسم الإعلام من الأقسام الجديدة في الجامعة الإسلامية، وتوليه إدارة الجامعة بقيادة الدكتور حاتم المرزوقي أهمية خاصة للوصول إلى مخرجات إعلامية مميزة وقادرة على التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتقنيات العلام الحديث، وإضافة لقدرتها على بناء محتوى إعلامي هادف ومميز ومؤثر.