اعتمد مدير التعليم في بيشة نايف الهاجري أسماء خمسة أندية موسمية تنطلق أعمالها مساء اليوم (الأحد) حتى اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة القادم، هي ناديا «القدية» بمتوسطة القدس، و«نيوم» بمدرسة تركي بن عبدالله بشديق في قطاع البنين، وثلاثة أندية في قطاع البنات هي «الطموح» في المدراء، و«الازدهار» في مدرسة أبوخيال في بيشة، و«الرؤية» في العطف.



وتستقبل تلك الأندية المستفيدين من فعالياتها ضمن 15 نادياً صيفياً، منها 10 أندية حي تعمل طوال العام في محافظات بلقرن وتثليث وبيشة، سيتوجه تركيزها جميعا لاستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع خصوصاً الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم في خطط وفعاليات برنامج «إجازتي 3»، الذي تشرف عليه وزارة التعليم وتتابعه إدارات النشاط الطلابي بإدارات التعليم من خلال المسارات الثلاثة الرئيسية: الترفيهي، والسياحي والتطوعي، والمسار التدريبي والتقني.



من جهة أخرى، وضمن نشاط أندية الحي المتعلم، ومن خلال برامج تعليم الكبار، تستقبل ثلاثة أندية (ناديان في خيبر وتبالة في قطاع البنين، ونادٍ واحد في النقيع) مرتاديها، عبر تقديم برامج تدريبية لإكسابهم المهارات التطبيقية في مجال العمل ورعاية الأسرة والصحة العامة، وتمكين الأميين من المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، لتكوين الاتجاهات السليمة واكتساب أنماط من السلوك تتفق مع مبادئ الدين الإسلامي.