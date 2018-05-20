وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث من رمضان 750 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف تستهدف النازحين والمرضى في مستشفيات المديرية.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث من رمضان 472 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديريات المكلا وغيل باوزير وتريم بمحافظة حضرموت تستهدف المرضى في مستشفيات المديريات الثلاث.ومن جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث من رمضان 2685 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، تستهدف النازحين في المديرية.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث من رمضان 535 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، تستهدف النازحين والمرضى بمستشفيات المديرية.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعاً.