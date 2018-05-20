وقّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية، عقداً لتمديد تشغيل العيادات الطبية التي يمولها ويتابعها المركز في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وذلك في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين.وبموجب هذا العقد تقوم العيادات بتقديم الخدمة والرعاية الطبية للاجئين اليمنيين الموجودين في المخيم بالمجان، حيث يأتي تمديد هذ العقد بعد الدور الإيجابي الذي قدمته العيادات في توفير الرعاية الصحية للاجئين اليمنيين.من جهة أخرى، قام فريق المركز بجولة تفقدية للعيادات الطبية في أبخ، مطلعين على الخدمات التي تقدمها وسير العمل، كما وقف الفريق على سير الأعمال التنفيذية النهائية لمشروع بناء 300 وحدة سكنية حديثة متكاملة الخدمات التي يمولها المركز.رافق الفريق رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي حسن الأحمري.