أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإجلاء مجموعة من مقاتلي تنظيم «داعش» من آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة دمشق، اليوم (الأحد)، في انسحاب سيعيد لنظام الأسد سيطرته على المنطقة.ولم تذكر وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد شيئا عن اتفاق للسماح للمتشددين بمغادرة الجيب الذي يقع في محيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.ونقل إعلام الأسد عن مصدر عسكري سوري نفيه أمس (السبت) التوصل لأي اتفاق.وقال المرصد إن حافلات دخلت الجيب بعد منتصف الليل لنقل المقاتلين وأسرهم. وغادرت الحافلات باتجاه منطقة البادية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تقع إلى الشرق من العاصمة.