تأهل ولنجتون النيوزيلندي لمواجهة مجموعة من أفضل فرق العالم في كأس العالم للأندية لكرة القدم في ديسمبر، بعد فوزه بدوري أبطال الأوقيانوس لأول مرة اليوم (الأحد).وبفضل فوزه 4-3 في فيجي في لقاء الإياب اليوم (الأحد)، تفوق ولنجتون 10-3 في النتيجة الإجمالية للدور النهائي لينتزع مكانا في كأس العالم للأندية المكونة من سبعة فرق وتقام في الإمارات في الفترة من 12-22 ديسمبر.وضمن التأهل أيضا وادي الحجارة المكسيكي والعين الإماراتي، باعتباره بطل الدوري المحلي في الدولة المستضيفة، وسينضم إليهما أبطال القارات إضافة إلى ولنجتون.ويلتقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم لكن الفائز بكأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية لن يتحدد إلا في نوفمبر.وولنجتون هو الفريق الأصغر في العاصمة النيوزيلندية إذ يلعب ولنجتون فينكس في الدوري الأسترالي. وانتقلت أستراليا من الأوقيانوس إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 2006.ووضع انتصار ولنجتون حدا لسبعة ألقاب متتالية حققها أوكلاند سيتي الذي فاز ثلاث مرات في 15 مباراة على مدار تسع مشاركات في كأس العالم للأندية.