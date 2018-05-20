أكد أمين عام المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور ناصر البقمي، بأن الحرب على التطرف الذي تقوده الدولة لا يسير في اتجاه واحد فحسب، بل لايستثني أحدا كائنا من كان، وأشد التطرف هو المرتبط بجهات مشبوهة وأجندة خارجية من أي تيار كان.وأضاف البقمي مغرداً،‏مخطئ من يعتقد ولو للحظة أن قرار الدولة مرهون بضغط هنا أو مماحكات هناك، ومخطئ أكثر من يعتقد أن التنمية وعجلة الإصلاح استجابة لهذا أو ذاك، تاريخ المملكة كله قام على أن قرارها ينبع من إيمانها الكامل والمستقل بمصلحة شعبها ومستقبل البلد بكاملها.‏وجاءت تغريدة البقمي على حسابه الرسمي في «تويتر» عقب ما صرح به المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة بأن الجهات المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظَّم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.