توفي رئيس مجموعة «إل جي» الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاما، كما أعلن مسؤولون في المجموعة اليوم (الأحد).وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاماً، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا وبلغت 160 ترليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.وكان كو بون-مو أدخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ.قالت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مسؤولين في الشركة أنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.وتفيد معلومات أن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر وهو الإبن البكر للأخ الأصغر لكو بون-مو الذي قام بتبنيه في 2004 بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينات القرن الماضي.