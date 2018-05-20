التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي في بغداد برئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس (السبت) في العاصمة العراقية (بغداد)، وهنأ العبادي الشعب العراقي على إجراء الانتخابات في موعدها.ودعا العبادي جميع الكتل إلى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات، كما دعا مفوضية الانتخابات إلى النظر بها، مقدما شكره للقوات الأمنية التي قامت بحماية الناخبين وحافظت على حياديتها. وأشار إلى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم في مجلس النواب.وأوضح العبادي أن لقائه بالصدر هو للعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، على أن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد، مبيناً أن اللقاء شهد تطابقا في وجهات النظر بضرورة استيعاب الجميع.بدوره، قال الصدر: «إن اللقاء رسالة تطمينية بأن الحكومة المقبلة أبوية وترعى كل الشعب»، مبينا أن يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا.وشدد الصدر على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تراعي تطلعات الشعب، مقدما شكره لرئيس الوزراء.