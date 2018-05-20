يدشن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، غدا (الإثنين)، مشروع كود بناء المساجد في مسجد الظويهرة بحي البجيري في الرياض، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة عبدالله الفوزان، وأمين عام جائزة الفوزان وممثلي الجائزة وعدد من المهتمين وذوي الاختصاص.وسيتم خلال الحفلة التعريف بالكود والهدف من تطبيقه، إضافة إلى المتطلبات الخاصة لذلك وتوضيح الاشتراطات وتسليط الضوء على أهمية تطبيق ما يسمى بمسجد المستقبل لضمان الحد الأدنى من جودة المساجد هندسيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى اعتبارات إرشادية اختيارية للارتقاء بالجودة المعمارية، واعتبارات تخطيطية وتشمل الطاقة الاستيعابية وعلاقة المسجد بالنسيج الحضاري والمرافق العامة، وأخرى تصميمية ترتكز على الأمن والسلامة، الاستدامة، والحفاظ على البيئة.