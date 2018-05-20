أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام أمس الأول، سراح 10 أحداث ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط العفو الملكي، إنفاذا للأمر السامي، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، بعد دراسة معاملاتهم والنظر في مدى شموليتهم بتعليماته.وأوضح مدير الدار سعيد الشهري أنه تم تشكيل لجنة للعفو ووجدت أن ضوابط العفو الملكي تنطبق على 10 من معاملات الأحداث بالدار، معربا عن سعادته بالإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي الذي تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها، ناصحا إياهم بالتمسك بالنهج القويم مستفيدين مما قدمته الدار لهم من برامج خلال فترة مكوثهم فيها.