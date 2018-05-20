أوقفت الأجهزة الأمنية، 1131324 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 26 /‏ 2 /‏ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس الماضي.وأحبط رجال الأمن المشاركون في الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط المخالفين في كافة المناطق، محاولات تسلل 16276 شخصاً عبر الحدود إلى داخل المملكة، و749 إلى الخارج، 57% منهم يمنيون، و40% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى.وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2029، و356 مواطناً تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 330 منهم وإخلاء سبيلهم، وجار تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين الـ26.ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11828 وافداً مخالفاً، منهم 10113 رجلاً، و1715 امرأة، وتم معاقبة 204852، وإحالة 161418 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و198958 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 292906 مخالفين.