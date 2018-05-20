تنطلق في العاشر من رمضان الجاري حملة «رمضانك صحي»، والتي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم الأطفال في 16 مدينة ومشاركة 1770 طالب وطالبة طب.وأوضح أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالمعين عيد الأغا لـ«عكاظ»، أن حملة «رمضانك صحي» تهدف إلى وقف زحف الأمراض وخصوصاً عند الأطفال الذين يشكلون شريحة كبيرة في مجتمعنا ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، مبيناً أن الحملة تتطرق لعدة أمراض منها ظاهرة قصر القامة، السمنة لدى الأطفال، و نقص فيتامين «د» لدى الأطفال، سكري الأطفال، البلوغ المبكر، آثار الاستروجين الصناعي.وأشار إلى أن الحملة ستكون في مختلف المراكز التجارية بمناطق المملكة، حيث أن لذلك أبعاداً إيجابية عديدة منها سهولة إيصال المعلومة إلى أفراد المجتمع وخصوصاً أن المراكز التجارية تشهد حركة كبيرة بعد صلاة التراويح، وبالتالي فإن إيصال التوعية يكون إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع.وأكد البروفيسور الأغا أن الحملات الصحية السابقة لقسم الأطفال بجامعة المؤسس رصدت العديد من الحالات المرضية التي لم تكن تعرف عن مرضها مثل داء السكري، كما حذرت بعض حالات الأطفال الذين بدأت أوزانهم تزداد ولا تتفق مع أطوالهم وذلك حتى يتفادون المضاعفات المترتبة للسمنة التي تشكل تحدياً كبيراً.