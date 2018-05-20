كشف مدير شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي لـ«عكاظ»، خفض 10% من المياه المخصصة لأشياب الفيصلية وضخها إلى أحياء الفيصلية والروابي والربوة والمناطق التابعة لها بعد أسبوعين.ولفت إلى أن ما تستهلكه تلك الأحياء شهرياً ما بين 150 ألفاً إلى 200 ألف صهريج أي 80% من مياه أشياب الفيصلية تذهب عبر الوايتات لتلك الأحياء ما جعلنا ندرس حلول خفض 10% منها وضخها في شبكة تلك الأحياء.وبين أنه تم رفع كميات المياه لهذا العام عن السنة الماضية بما يقارب 500 ألف متر مكعب، لافتاً إلى وجود تنسيق مباشر ومستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة، فضلاً عن زيادة معدلات الإنتاج في فصل الصيف.وأشار إلى أن كميات المياه التي سيوزعها القطاع ستتم حسب هيكلة القطاع الجديدة، إذ سيتم توزيع (3.170.000) متر مكعب يومياً للقطاع الأوسط، و2.150.000 م3 يومياً للغربي، و1.874.931م3 يومياً للشمالي والشمالي الغربي، و721.800 م3 يومياً للجنوبي، و2.050.000 م3 يومياً لقطاع الشرقية، وتبلغ كميات المناطق مجتمعة (9.966.731) م3 يومياً.