افتتحت أمانة محافظة جدة، أمس الأول الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء. ويأتي مشروع النفق ضمن خطط الأمانة في تحرير وتطوير التقاطعات على المحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة، والمشروع هو عبارة عن تـنفيذ نفق (شمال/‏جنوب) عـلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1580م وعرض 29م، ليصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع 3 حارات في كل اتجاه، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوباً، في حين تواصل أمانة جدة جهودها لاستكمال الأعمال السطحية للنفق خلال الفترة القريبة القادمة.وبتشغيل الأمانة لهذا المشروع يصل إجمالي مشاريعها لتحرير الطرق والمحاور إلى 28 نفقاً وجسرا نفذت خلال الثمانية الأعوام الماضية، يذكر أن الأمانة بصدد التحضير لبدء تنفيذ مشاريع جسور وأنفاق جديدة تم طرحها للمنافسة العامة، ومتوقع خلال شهر شوال من هذا العام 1439هـ، بدء العمل في تهيئة نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة.​