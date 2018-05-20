دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أمس (السبت) صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، ورصدت آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم تنتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان.وبحسب المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي فإن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء أمس (18:14) الصاروخ الباليستي.وذكر أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة خميس مشيط، وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.