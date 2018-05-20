شدد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أن بلادنا تمر بمرحلة تطوير لا تغيير، وتفخر المملكة بأنها دولة تتطور باستمرار مع ثبات قيمها ومبادئها الراسخة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف وثقافتها العربية الأصيلة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، وممثلي أعضاء هيئة التدريس وقيادات الكلية.وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن الكلية تضطلع بدور مهم وتنموي، وينتظر منها المزيد مستقبلاً، موجهاً بضرورة الشراكة بين الإمارة والكلية للخروج ببرامج مشتركة لتطوير القيادات في منطقة مكة المكرمة.واطلع أمير المنطقة على مراحل تأسيس الكلية وما يتميز به برنامج الماجستير بالتفكير الريادي، الذي يخدم المتقدمين من 5 قطاعات مهمة، تتمثل في ريادة الأعمال والريادة الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية أو الخيرية والشركات والقطاع المؤسسي والشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، إلى جانب التعليم التنفيذي الذي قدم للمملكة والمنطقة منصة تعليمية احترافية متقدمة بما يتناسب وحاجة السوق في القطاعات كافة ضمن جهود مشتركة بين كفاءات سعودية وخبرات دولية متميزة.