أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي لـ«عكاظ»، أنه لا يمكن تبرير أي تصرف للمعتدي على الممرض «ريلاندينو» بوضعه النفسي، مؤكدا أن المريض النفسي لا يخرج من المصحة إلا بعد أن ينهي الفترة العلاجية.وشدد خلال زيارته «ريلاندينو»، على وجوب وقوف صحة المدينة وتعاطفها مع الممرض، ناقلا له اهتمام إمارة المدينة المنورة وسؤال أمير المنطقة ونائبه ووكيل الإمارة عن حالته الصحية، مؤكدا اهتمام وزير الصحة والمساعدين بالواقعة وسلامة منسوبيها من الأخطار.وعن سؤال «عكاظ» بخصوص الإجراءات التي ستتخذها صحة المدينة للحيال دون تكرار مثل هذه الأحداث، أفاد الصبحي بأن الإجراءات تتم على مستوى وزارة الصحة بدءًا من تثقيف المراجعين أن هؤلاء الممارسين الصحيين يقدمون لهم الخدمة الطبية، ويجب أن لا تكون ردود الفعل بهذه الطريقة.