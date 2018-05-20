أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة «المستخدمين» بمسمى (حارس وحارسة).ونشرت عبر حسابها في «تويتر» الشروط الواجب توافرها للتقديم على الوظائف وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجا، أن لا يزيد المؤهل الدراسي على الشهادة الثانوية والقدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، أن يجتاز المتقدم الكشفي الطبي، إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة)، أن لا يقل عمر المتقدم عن «35» سنة حسب تاريخ الميلاد الهجري، أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة، اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة، أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، ألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.ودعت من يرغب في التقديم وتنطبق عليه الشروط التقديم عن طريق الرابط: goo.gl/forms/A3xF5gXMO3On8mgP2...وأشارت إلى أن استقبال الطلبات بالموقع من يوم الأحد الموافق 1439/9/5 لمدة خمسة أيام من تاريخه.