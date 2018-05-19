تفقّد أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مشاريع تطوير موقع الأخدود الأثري، ومشروع المتحف، ومبادرات الأهالي في ترميم المنازل التراثية، وذلك في جولة ميدانية، عصر اليوم، رافقه فيها المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمـد آل مريح.ونوّه بما يحظى به قطاع السياحة من عناية خاصة من قيادتنا الرشيدة، التي جعلتها محورًا بارزًا في برنامجي التحول الوطني، وجودة الحياة 2020، بمتابعة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.ووقف ميدانيًّا على مشروع تطوير موقع الأخدود الأثري، إذ اطلع على آخر أعمال التنقيب عن الآثار ونتائجها، والخدمات الجاري تنفيذها داخل أسوار الموقع.كما زار مشروع المتحف الجاري تنفيذه على مساحة 13 ألف متر مربع، بتكلفة تجاوزت 56 مليون ريال، والذي يضم سبع قاعات، وصالة للعروض، ومعامل ترميم، ومكتبة، وساحات للفعاليات، ومقهى تراثيا.وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى جولته في القرى التراثية بحي القابل، بالمبادرات التي قدمها الأهالي في صون البيوت التراثية، من خلال مشروع ترميم المنازل القديمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤكدًا أن المواطن هو المحافظ الأول على تراث الآباء والأجداد، وخير مؤتمن عليها أمام الأبناء والأحفاد، فيما وجّه سموه بتكريم ملاك هذه المنازل، عند انعقاد الاجتماع القادم لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة.