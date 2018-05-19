«عكاظ» (عدن)أحكم الجيش اليمني سيطرته الكاملة على سلسلة جبال النار، الواقعة شرق مدينة حرض في محافظة حجة، عقب معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري: إن قواته حررت السلسلة الجبلية الممتدة على مسافة تقدر بأكثر من 12 كيلو مترا وتربط حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة.
وأشار الحجوري في تصريح نشره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى أن قوات الجيش اليمني استعادت منطقة الفج الواقعة بين المدينة والمزرق شرقاً وقطعت الطريق الرابط بين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة مع مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
وأفاد القائد العسكري بأن مدينة حرض شمال محافظة حجة باتت شبه محاصرة من قبل الجيش الوطني اليمني خاصة بعد تقدم قوات الجيش إلى منطقة حيران جنوبي حرض متجاوزة بذلك مديرية ميدي التي أعلن عن تحريرها بالكامل وسط انهيارات متسارعة للميليشيات وحالة ارتباك تعيشها قياداتها.