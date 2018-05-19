أحكم الجيش اليمني سيطرته الكاملة على ‏سلسلة جبال النار، الواقعة شرق ‏مدينة حرض في ‏محافظة حجة، عقب معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري: إن ‏قواته حررت السلسلة الجبلية الممتدة ‏على مسافة تقدر ‏بأكثر من 12 كيلو مترا وتربط حدود محافظة صعدة ‏شمالاً إلى جنوب مديرية ‏حرض بمحافظة حجة.‏وأشار الحجوري في تصريح نشره الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى أن ‏قوات الجيش اليمني ‏استعادت منطقة الفج الواقعة بين المدينة والمزرق شرقاً ‏وقطعت الطريق الرابط ‏بين منطقة المزرق في ‏مديرية ‏حرض بمحافظة حجة مع مديرية الظاهر بمحافظة ‏صعدة. ‏وأفاد القائد العسكري بأن مدينة حرض شمال محافظة ‏حجة باتت شبه محاصرة من قبل الجيش ‏الوطني اليمني ‏خاصة بعد تقدم قوات الجيش إلى منطقة حيران جنوبي ‏حرض متجاوزة بذلك مديرية ‏ميدي التي أعلن عن ‏تحريرها بالكامل وسط انهيارات متسارعة للميليشيات ‏وحالة ارتباك ‏تعيشها قياداتها.‏