ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقوف المملكة العربية السعودية وجهودها مع اليمن ‏في مختلف المواقف والظروف.‏جاء ذلك خلال استقباله في مدينة الرياض، سفير خادم ‏الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف ‏العام على إعادة ‏الإعمار، محمد سعيد آل جابر، ووزير ‏الأشغال العامة ‏والطرق في الحكومة اليمنية ‏نائب رئيس لجنة التنسيق ‏معين ‏عبدالملك، وذلك بعد زيارة لهما إلى محافظة ‏أرخبيل سقطرى ‏اليمنية.‏وأطلع السفير آل جابر والوزير عبدالملك، الرئيس هادي ‏على نتائج زيارتهما لمحافظة أرخبيل ‏سقطرى ‏والوقوف على المشاريع الخدمية والتنموية التي تم ‏تنفيذها ووضع حجر أساسها في ‏قطاعات المياه ‏والتموين والخدمات والاحتياجات التنموية المختلفة التي ‏تقدمها حكومة المملكة.‏وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى بدء برنامج إعادة ‏الإعمار ‏في اليمن بتدشين أول مكتب في جزيرة سقطرى ‏لخصوصيتها واحتياجها للتنمية ‏والخدمات بصورة ‏عامة، لافتاً الانتباه إلى تواصل العمل في مراحله الراهنة ‏والقادمة إلى باقي ‏المحافظات المحررة.‏