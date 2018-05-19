«عكاظ» (الرياض)ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقوف المملكة العربية السعودية وجهودها مع اليمن في مختلف المواقف والظروف.
جاء ذلك خلال استقباله في مدينة الرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على إعادة الإعمار، محمد سعيد آل جابر، ووزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية نائب رئيس لجنة التنسيق معين عبدالملك، وذلك بعد زيارة لهما إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.
وأطلع السفير آل جابر والوزير عبدالملك، الرئيس هادي على نتائج زيارتهما لمحافظة أرخبيل سقطرى والوقوف على المشاريع الخدمية والتنموية التي تم تنفيذها ووضع حجر أساسها في قطاعات المياه والتموين والخدمات والاحتياجات التنموية المختلفة التي تقدمها حكومة المملكة.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، إلى بدء برنامج إعادة الإعمار في اليمن بتدشين أول مكتب في جزيرة سقطرى لخصوصيتها واحتياجها للتنمية والخدمات بصورة عامة، لافتاً الانتباه إلى تواصل العمل في مراحله الراهنة والقادمة إلى باقي المحافظات المحررة.