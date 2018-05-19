واس (الرياض)أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة المعنية بتطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى.
جاء ذلك خلال استقباله في مدينة الرياض، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة أركان القوات المشتركة اللواء ركن أحمد الشهري، ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن أحمد العقيلي، وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء ركن عبدالله النخعي، والملحق العسكري في السفارة اليمنية بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي أشار إلى أن تلك الجهود أفضت إلى تهدئة وتطبيع الأوضاع وعودة الأمور إلى نصابها، بما يهدف إلى تعزيز وحدة التحالف وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتحرير اليمن وعودة الشرعية الدستورية وتجاوز مختلف الحوادث والتحديات.
وقدَّم رئيس وأعضاء اللجنة تقريراً مفصلاً للرئيس هادي عن مهمتهم في المحافظة.