أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بجهود اللجنة ‏العسكرية المشتركة ‏المعنية بتطبيع ‏الأوضاع في محافظة ‏أرخبيل ‏سقطرى.جاء ذلك خلال استقباله في مدينة الرياض، رئيس ‏وأعضاء اللجنة ‏العسكرية المشتركة برئاسة ‏أركان ‏القوات المشتركة اللواء ركن أحمد الشهري، ومدير ‏مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏اللواء ‏ركن أحمد ‏العقيلي، وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ‏اللواء ‏ركن عبدالله النخعي، ‏والملحق العسكري في ‏السفارة اليمنية ‏بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل.‏وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي أشار إلى أن تلك الجهود أفضت إلى ‏تهدئة وتطبيع ‏الأوضاع وعودة الأمور إلى ‏نصابها، بما ‏يهدف إلى تعزيز وحدة ‏التحالف وتحقيق أهدافه ‏الاستراتيجية في دحر ميليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، ‏وتحرير اليمن وعودة الشرعية الدستورية ‏وتجاوز ‏مختلف الحوادث ‏والتحديات.‏وقدَّم رئيس وأعضاء اللجنة تقريراً مفصلاً للرئيس ‏هادي عن مهمتهم في المحافظة.‏