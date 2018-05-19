سيدة لُقبت بالمرأة الحديدية ودينامو الحكومة المصرية، صُنِّفت من أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم العربي، وفي عهدها بوزارة الاستثمار شهد الاقتصاد المصري طفرة كبيرة، إنها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر.وكشفت الوزيرة المصرية عن كواليس حياتها وبرنامجها اليومي وهوايتها المفضلة في لقاء مع قناة العربية، حيث أكدت أنها ماهرة في الطبح خاصة طبق الكوارع.وأشارت إلى اهتمامها بالزراعة وهي عادة ومهارة اكتسبتها من والدها.وذكرت أن زوجها متفهم جداً لطبيعة عملها، وأنه مهندس ناجح وداعم لعمل المرأة.وأوضحت أن من أهم مراحل التحول في حياتها عندما عُيِّنت عضواً في المجلس التخصصي الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، حيث كانت أول مرة تعمل فيها بصفة رسمية في العمل العام.ولفتت إلى أنها اكتسبت من عملها في المؤسسات الدولية كيفية تحقيق الأهداف.وبيَّنت أن التحسن الاقتصادي جاء بسبب التشريعات الاقتصادية، حيث تم إنجاز قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون الإفلاس وتفعيلهم على أرض الواقع، مؤكدة حدوث طفرة في الخدمات المقدمة للمواطن.وقالت إن الإنجاز الأحب إلى قلبها عندما حصلت على الدكتوراه، وكانت في ذلك الوقت أُماً تعمل وتدرس.وعن هوايتها المفضلة، ذكرت أنها تهوى القراءة التي دائماً ترتبط بعملها.وأكدت أنها تختار إطلالاتها بنفسها بعد أن فقدت والدتها التي كان تشاركها الرأي بعد إصابتها بمرض السرطان، في لحظة اعتبرها من أصعب اللحظات في حياتها.ونصحت الوزيرة سحر نصر المرأة العربية بأن تكون مؤمنة بقدراتها.وأوضحت أنها تبدأ يومها بالصلاة وقراءة القرآن، ثم تناول مشروب ساخن أثناء الاطلاع على أخبار العالم عبر الآيباد، قبل أن تتجه إلى العمل.