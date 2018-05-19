كشف وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل وجود استثمارات سعودية ضخمة في مجال زراعة وتصنيع التمور على مساحة ألف فدان بالواحات البحرية بمحافظة الوادي الجديد المصرية، برأسمال يصل إلى أكثر من ملياري جنيه.وقال الوزير خلال لقاء جمع وفد مجموعة «زادنا» للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية برئاسة عبدالوهاب الراجحي بمقر الوزارة أخيرا: «التعاون بين الجانبين في هذا المجال سيكون له مردود وبعد اقتصادي كبير، خصوصا أن المملكة لها باع كبير في زراعة وتصنيع التمور، والوزارة تريد الاستفادة من السعودية في هذا الجانب؛ ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب، والحد من معدلات البطالة».