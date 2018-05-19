نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب محرق بن عبده أحمد حيسي، أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.



وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.



من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد الحيسي عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.