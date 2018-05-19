أعربت باكستان عن تحفظها إزاء تدشين رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي مشروعاً للطاقة الكهرومائية على نهر في إقليم كشمير من الأنهار المشتركة بين باكستان والهند.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم أن افتتاح مودي لمشروع سد «محطة كيشانجانجا» على نهر مشترك مع باكستان يتعارض مع اتفاقية تقاسم مياه الأنهار المشتركة بين البلدين الموقعة بضمان البنك الدولي.وأضافت أن باكستان قلقة بشدة من تدشين المشروع، وكانت تأمل في تسوية الخلافات بين البلدين حول تقاسم مياه الأنهار المشتركة قبل تدشين هذا المشروع من جانب الهند، مشيرة إلى أن هذا التطور سيؤثر سلباً على حصة باكستان من الأنهار المشتركة بين البلدين.