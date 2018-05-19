أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، استعدادتها لبدء ‏رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي في المدينة المنورة، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون بعد ٥ أيام.يُذكر أن إدارة مرور منطقة المدينة المنورة قد نفت سابقاً صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول تشغيل كاميرات الرصد لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة، وأكدت أنها في طور التركيب وسيتم الإعلان عنها عند التشغيل.وكانت الإدارة ترد على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تأكيد البعض تشغيل تلك الكاميرات مع أنه لم يصدر شئ رسمي عن تشغيلها في حينه، إلا أن الأمر قد بدا اليوم واقعاً بعد إعلان الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق رصد المخالفات المشار إليها فعلياً بعد خمسة أيام.