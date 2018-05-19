استشهد اليوم (السبت) فلسطينياً متأثراً بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب أحمد العبد أبو سمرة متأثراً بجراحه التي أصيب بها الاثنين الماضي، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة عند السياج الفاصل شمال شرقي غزة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد مازن عليان، ومعين الساعي من مخيم الشاطئ، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الاثنين الماضي.وبارتقاء الشهيد أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق "مسيرات العودة" إلى 120 شهيداً، وإصابة أكثر من 12000 فلسطينياً.