شهد طريق الهجرة جنوب كبري عسفان بجدة صباح اليوم (السبت)، حادث انقلاب سيارة أسفر عن وفاة حالتين من عائلة واحدة، وإصابة أربعة آخرين.وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة بلاغاً عند الساعة 07:30 من صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه عدة إصابات.وأوضح المتحدث الرسمي لـ«هلال جدة» عبدالله أحمد أبوزيد، أنه فور وصول البلاغ أسرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني فهد الطياري إلى موقع الحادث؛ حيث وُجد 6 إصابات بينها حالتين وفاة و4 حالات متوسطة الخطورة.وأشار أبو زيد إلى أنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين قبل نقلهم إلى أقرب منشأة صحية، فيما جرى نقل الوفيات بواسطة فرق النقل غير اللإسعافي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.