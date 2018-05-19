.

.

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام أكثر من 5000 خريطة إرشادية تسهيلاً على قاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين.وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية الدكتور مسفر بن عامر عسيري أن الخرائط الاسترشادية للمواقع, وأماكن توفر الخدمات داخل المسجد الحرام تشمل: كافة المواقع في التوسعة السعودية الثالثة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لصحن المطافويبن الدكتور مسفر أن الفرق الميدانية تنشط على مدار الأربعة والعشرين ساعة داخل أروقة وساحات المسجد الحرام وتتمثل في نخبة متمكنة من الشباب السعودي المدرب على آلية شرح المواقع وآلية استخدام الخرائط لزوار بيت الله الحرام لافتا إلى توفر خرائط بلغة (برايل) لذوي الاحتياجات البصرية وذلك من خلال المصليات التي خصصت لهذي الفئة التي يحثنا ديننا الحنيف وتؤكد توجيهات ولاة الأمر على تقديم أفضل الخدمات لهمواكد أن هذه الخدمات تأتي بتوجيهات من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وقد حققت بحمد الله نتائج إيجابية في إرشاد السائلين داخل المسجد الحرام وساحاته