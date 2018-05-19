أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحملة الرقابية الصحية المكثفة تحت شعار «غذاؤكم أمانة»، لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، وذلك بمشاركة جميع أمانات وبلديات المملكة، حيث تستمر الحملة طوال شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الحملة التي أطلقتها الوزارة أخيراً، التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، إلى جانب التأكيد على دور الوزارة وسعيها الدائم للحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في المطاعم والمجمعات الاستهلاكية، وتحفيز وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأكدت الوزارة أن الحملة راعت تكثيف الأعمال الرقابية على جميع المنشآت الغذائية وإعداد برامج رقابة مكتملة العناصر لتشديد وإحكام الرقابة الصحية على محلات تعبئة وبيع التمور والتأكد من خلوها من الشوائب والأتربة واحتفاظها بخواصها الطبيعية، وأن تكون الحشوة المستخدمة فيها صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الحملة ألزمت أصحاب المنشآت الغذائية بإعداد كميات مناسبة من الأطعمة والتي تكفي وتستهلك في حينه لوجبتي الإفطار والسحور وإتباع الممارسات الصحية الجيدة أثناء تداول الأغذية، مع التركيز بشكل خاص على المخابز الآلية والنصف آلية ومعامل الحلويات والمعجنات للتأكد من استيفائها للوائح الاشتراطات الصحية.

كما تستهدف حملة «غذاؤكم أمانة» تشديد الرقابة على الملاحم ومعامل منتجات اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ اللحوم والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات المستخدمة، إلى جانب تشديد الرقابة الصحية على مستودعات المواد الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية من خلال التأكد من نظافتها وعدم تكدسها وترتيبها وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له والتأكيد على اتباع قاعدة "ما يخزن أولاً يصرف أولاً".

وشددت الوزارة على قيامها بتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية، وذلك في إطار حرصها على صحة المواطن والمقيم من أجل مجتمع يتمتع بصحة عالية.