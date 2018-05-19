دشن رئيس مركز الشبحة محمد صميط الجهني، بطولة الشبحة الرمضانية مساء أمس (الجمعة)، بحضور مدير مستشفى أملج العام أحمد الرفاعي، ومساعد رئيس بلدية الشبحة أحمد مسلم الحبيشي، والتي تنظمها لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة بمشاركة 12 فريقاً من المحافظات والمراكز المجاوره.وأفتُتحت البطولة بمباراة بين فريق الشبحة وفريق القلعة، وأوضح رئيس مركز الشبحة محمد الجهني، أن ما تقوم به لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة يأتي وفق توجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الذي يوجه دائماً بالعمل على تفعيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع والفائدة، ومتابعة محافظ أملج زياد البازعي الذي يوجة بتذليل كل الصعاب لتكون هذه البطولة الرمضانية متنفس لأبناء وشباب الشبحة ومراكزها.