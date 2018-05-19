وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان 800 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديرية الحزم في محافظة الجوف استهدفت النازحين وأسر الشهداء ومرضى المستشفيات. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان 711 وجبة إفطار صائم ساخنة في مديرية الحوطة في محافظة لحج استهدفت النازحين ومرضى المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة في المديرية.,يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان توزيع وجبات إفطار صائم ساخنة في مدينة تعز على النازحين والمرضى في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.