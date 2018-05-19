رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، مساء أمس (الجمعة)، انطلاق حلقات «جمعتنا في جمعيتنا»، الذي تنظمه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج خلال أيام رمضان، بحضور رئيس الجمعية الشيخ حامد عايش الحمدي، وأعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المدعويين من الضيوف والإعلاميين ونخبة من المثقفين.يأتي ذلك في إطار توجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك واهتمامه بالجمعيات الخيرية التي تسهم في تنمية المجتمع.وناقش اللقاء في أولى حلقاته، دور الإعلام في دعم الأعمال التطوعية الخيرية وإيجاد مصادر بديلة لصناعة تنمية مستدامة، وتحويل المستفيدين من الاعتماد الكلي على الجمعية إلي الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.يشار إلى أن «بر أملج» هي أول جمعية في أملج منذ أربعة عقود، وخرجت من صلبها جميع الجمعيات الأخرى في المحافظة ومراكزها، وتعد رائدة في المشاريع الخيرية الكبيرة التي ساهمت في دعم المحتاجين ورعايتهم.