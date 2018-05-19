كثفت بلدية محافظة أملج جولاتها الميدانية منذ بداية شهر رمضان المبارك خاصة على المطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة وبيع العصائر والحلويات والمعجنات.وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان أن البلدية تمكنت خلال هذه الجولات من ضبط عدد من المطاعم والبوفيهات التي تقوم بإعداد الوجبات السريعة في بيئة غير صحية وتفتقر للنظافة العامة وعدم مراعاة لتطبيق الاشتراطات الصحية, حيث تم مصادرة هذه الإطعمة وإتلافها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.وأفاد المهندس غبان أن عمل الفرق الميدانية لبلدية أملج متواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة بإشراف ميداني مباشر من مدير إدارة الخدمات الدكتور لؤي المطوع، ومدير قسم صحة البيئة عيسى الحمدي، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في تطبيق التعليمات والأنظمة بحق المخالفين، وكذلك تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحلات المخالفة وإصدار التعهدات بحقهم وذلك لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.