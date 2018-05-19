نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (السبت) ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد العريف حسن بن سلمان حسن خبراني ، أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان .وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.