أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من 14 وافداً باكستانياً متهمين بارتكابهم 49 حادثة جنائية بسرقة المعدات والقواطع الكهربائية من أبراج الاتصالات التابعة للشركات المشغلة في العاصمة الرياض.وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (السبت) أن ذلك جاء على ضوء الخطط الموضوعة لكشف غموض القضايا المتعلقة بسرقة المعدات والقواطع الكهربائية من أبراج الاتصالات التابعة للشركات المشغلة، ووفقاً لما ورد لمراكز شرط العاصمة الرياض من بلاغات، ونظراً لأهمية ذلك وخطورته، لما فيه من تعد وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة.وأبانت أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة كثفت جهودها في الرصد الميداني للأبراج والمواقع المحتملة، وتم زرع المصادر السرية في أوساط المشبوهين، والاستدلال على مجموعة من الأشخاص امتهنوا سرقة المعدات والبطاريات والقواطع الكهربائية من مواقع متفرقة، وتم نصب الكمائن المحكمة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.وأضافت أن الجهود أسفرت عن القبض على 14 وافداً من الجنسية الباكستانية، راوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 49 حادثة تمثلت في كسر الأقفال الخارجية لأبراج الاتصالات وسرقة محتوياتها والاستيلاء على بطاريات الطوارئ والقواطع النحاسية الخاصة بها، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات في ما بينهم.وقالت شرطة الرياض إن من المسروقات 1142 بطارية و13 مولدا احتياطيا و27 لفة لقواطع كهربائية، كما تبين استخدامهم لأحد الأحواش المستأجرة بحي السلي شرق العاصمة الرياض لإخفاء المسروقات وتصريفها، إضافة إلى امتهانهم تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتزييف تواريخها، وتقدر قيمة القواطع الكهربائية المسروقة بنحو 288 ألف ريال، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.