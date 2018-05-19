دعت باكستان إلى ضرورة حل قضيتي فلسطين وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لضمان الأمن والسلام والعالمي.جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مناقشة بالأمم المتحدة، وفقاً لما نشرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم.وأضافت أنه يجب على مجلس الأمن الدولي التركيز على قراراته لحل النزاعات طويلة الأمد لاسيما قضيتا فلسطين وكشمير، مشيرة إلى أنه يجب على مجلس الأمن أن يكون عادلاً في تطبيق قراراته.وقالت إن الصراعات والنزاعات الإقليمية طويلة الأمد تتفاقم وتزاد حالة الشعوب سوءاً نظراً لفقدان العدالة التي تعّد حق من الحقوق الأساسية لكل شعب.