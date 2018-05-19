فستان الزفاف

ظروف مواتية

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جرت اليوم (السبت) مراسم حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، في قلعة وندسور كاسل، في حفل شهده العالم أجمع، وكان مليئا بالأبهة التقليدية الحديثة.وكان هناك نحو 100 ألف سيارة في شوارع وندسور، وانضمت إلى الحفل الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة بنجوم من بينهم أوبرا وينفري وإلتون جون وجورج كلوني وديفيد بيكهام.كما كان من بين النجوم الذين حضروا الزفاف سيرينا ويليامز وإدريس إلبا وجيمس بلانت وتوم هاردي وجيمس كوردن.كما حضر صديقتا هاري السابقتان تشيلسي ديفي وكريسيدا بوناس.وكان الزوجان ممسكين لبعضهما يدا بيد طوال الوقت.وألقى القسيس الأمريكي مايكل كاري خطاباً عاطفياً، فيما أعلن الأمير هاري (33 سنة)، وميغان (36 سنة)، أنهما سيعيشان في الحب، والراحة، والشرف، وحماية بعضهما البعض.وأثناء الحفل، بدت والدة ماركل، دوريا راغلاند، متأثرة بشكل واضح.وأعلن رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، زعيم الكنيسة الإنجيلية في الكنيسة، زواجهما.فستان الممثلة الأمريكية ميغان ماركل الأبيض المتدفق، تم تصميمه من قبل «كلير وايت كيلر» في دار الأزياء الفرنسية «جيفنشي»، وهو مصنوع من الحرير، ويحتوي على تصاميم زهرية من جميع دول الكومنولث الـ53.وتضم باقة الورق الخاصة بها الزهور التي اختارها هاري من حدائق قصر كنسينغتون.وكان هاري مرتديا الزي الأزرق الفاتح، الذي كان يرتديه في الفوج الذي خدم في أفغانستان خلال السنوات العشر التي قضاها في الجيش البريطاني.واحتشد ما يصل إلى 100 ألف شخص في شوارع وندسور ليطلعوا على العروسين الجديدين في جولة على متن عربة مفتوحة في المدينة بعد ذلك.وقبل الزفاف، منحت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، لقب «دوق ساسكس» لحفيدها الأمير هاري، ما يعني أن ماركل ستعرف باسم «دوقة ساسكس».وكانت وندسور مزينة بالأعلام والرايات، وكانت هناك منطقة كرنفال على «لونغ ووك»، وهو الشارع الذي تصطف على جانبيه الأشجار والذي كان الزوجان يسيران فيه.وقد احتل الشغوفون بالعائلة الملكية ويندسور منذ الجمعة. ولم يتردد البعض في المبيت في العراء لرؤية العروسين. وقد نصبت حواجز حديد في الشوارع وانتشرت معدات وسائل الإعلام العالمية مع انتشار كثيف للقوى الأمنية وصولا إلى الأسطح.واستقبل البريطانيون بإيجابية دخول ميغان ماركل الممثلة الخلاسية السابقة والمطلقة إلى العائلة المالكة مرحبين بالنفحة العصرية والتنوع الذي تضفيه على العائلة الملكية.لكن في الأيام الأخيرة قبل الزواج، بدرت تصرفات عن عائلة ماركل جديرة بمسلسل تلفزيوني.فقد ألغى والدها توماس ماركل حضوره في اللحظة الأخيرة بعد خضوعه لعملية في القلب. وكان أثار فضيحة قبل ذلك بعد التقاط صور له في مقابل بدل مادي.أما أخوها غير الشقيق توماس ماركل جونيور، فقد توجه إلى ويندسور رغم عدم دعوته إلى العرس، وأجرى مقابلات مع الصحف الصفراء إلى جانب زوجته السابقة تريسي دولي وابنهما تايلر الذي يزرع القنب.وأثار الجنون الإعلامي المحيط بأسرة ماركل، تساؤلات بشأن استعدادات القصر والمخاطر التي قد تهدد بزيادة توتير علاقات هاري بالصحافة التي يلقي عليها اللوم في وفاة والدته ديانا.التقى هاري بماركل عندما كانت في زيارة في لندن في يوليو 2016 وقام صديق مشترك بترتيب موعد بينهما دون معرفة سابقة.كانت ميغان تبلغ 34 عاما ومطلقة منذ 3 سنوات. أما هاري فكان يبلغ 31 عاما وخدم في الجيش 10 سنوات وله ماض من بضع علاقات متعثرة.وعندما أعلن الاثنان خطوبتهما في نوفمبر 2017 قال هاري «تضافرت كل الظروف وكانت ممتازة».وطلب هاري يدها خلال عشاء في منزله في حرم قصر كينسينغتون حيث كانت تقيم والدته ديانا بعد طلاقها من تشارلز.وفجع هاري أمام أنظار العالم كله، بموت والدته في حادثة سيارة في باريس عام 1997 وكان لا يتجاوز 12 عاما.وتمرد في شبابه وتحدث علنا العام الماضي عن طلب مساعدة بعد «الاقتراب جدا من انهيار كامل في عدة مناسبات».وماركل لها أيضا قصتها المحزنة.فقد تزوجت من المنتج الأمريكي تريفور إنغلسون في 2011 لكن الزواج انهار في 2013 عندما انتقلت إلى تورونتو لتصوير مسلسل سوتس.ويقول كاتب سيرتها أندرو مورتون إن هاري وماركل سيكونان «زوجين يتمتعان بنفوذ» لكن بعض المعلقين لفتوا إلى أنها اضطرت للتخلي عن مهنة التمثيل وقضايا نسوية.عروض جميلة وتدابير أمنفرضت تدابير أمنية مشددة في ويندسور قبيل الحدث. وانتشر عناصر الشرطة في الشوارع وتفحصوا مصابيح الشوارع وحاويات القمامة وفتحات الصيانة بمساعدة كلاب مدربة بحثا عن متفجرات.وتدفق السياح على البلدة واشتكى بعض المواطنين فيما استفاد البائعون من بيع الفناجين التذكارية والأعلام والأقنعة التي تمثل العروسين.وستكون المناسبة محطة إيجابية للبريطانيين المنقسمين بشأن «بريكست» والمتحدين حول العائلة الملكية.