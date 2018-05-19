أدرج نادي الباحة الأدبي الثقافي خلال ليالي شهر رمضان حزمة منوعة من الفعاليات الأدبية والثقافية، حيث سيقام غداً سمرة مفتوحة بعنوان (أجمل الذكريات وأطرف المواقف) لمثقفي ومثقفات المنطقة، وذلك بمقر النادي.وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني، أن الفعاليات الأدبية التي سينفذها النادي خلال شهر رمضان المبارك تتضمن أمسيات شعرية، ومعرض كتاب، ومعرضا للفن التشكيلي لمبدعي ومبدعات المنطقة، وإقامة ملتقى المسرحيين الأول بنادي الباحة، وأمسية قصصية، إلى جانب اللقاءات اليومية الثقافية المفتوحة.وبين أن مناشط النادي تشمل تنظيم مسابقات البراعم، مسابقات إلقاء قصائد رمضانية للشباب، مشيراً إلى أن النادي خصص جميع النشاطات خلال الشهر الكريم لأبناء وبنات المنطقة، مفيداً بأنه سيتم الإعلان قريباً عن جدول فعاليات النادي خلال الإجازة الصيفية.