كشفت روسيا، اليوم (السبت)، النقاب عن أول محطة نووية عائمة في العالم، في احتفال جرى في مرفأ مدينة مورمانسك النائية في شمال البلاد حيث سيتم تزويد مفاعلاتها بالوقود النووي قبل التوجه إلى سيبيريا.ووصلت محطة أكاديمك لومونوسوف التي بنيت في سان بطرسبورغ إلى مورمانسك (الخميس)، حيث رست في مرفأ المدينة وتم تقديمها السبت لوسائل الإعلام.والسفينة التي يبلغ طولها 144 مترا ووزنها 21 ألف طن وبنتها الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية روساتوم، تحتوي على مفاعلين نوويين تبلغ طاقة كل منهما 35 ميغاوات وتشبه تلك التي تستخدم عادة لإمداد كاسحات الجليد بالطاقة.وستتجه السفينة في صيف عام 2019 إلى مرفأ بيفيك بإقليم تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا الاتحادية.وبامكان السفينة توليد طاقة تكفي لاستهلاك مدينة يقطنها 200 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الخمسة آلاف الذين يعيشون في بيفيك.وستستخدم المحطة بشكل رئيسي لإمداد منصات النفط بالطاقة فيما تتوسع روسيا شمالا نحو القطب الشمالي للتنقيب عن النفط والغاز، ما يجعل الحاجة إلى الكهرباء أمرا ضروريا في هذه المناطق النائية.وقال فيتالي تروتنيف المسؤول عن صناعة وتشغيل المحطة النووية العائمة في روساتوم إن وحدات كهذه يمكن «أن تغذي المناطق النائية بالكهرباء والتدفئة، وتدعم أيضا التنمية الاقتصادية المستدامة».وأضاف أن استخدام مفاعلات عائمة يمكن أن يوفر 50 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام.وفي البداية، كان من المقرر أن يتم تزويد مفاعلي المحطة بالوقود النووي في سانت بطرسبورغ، لكن تم نقل المهمة إلى مورمانسك بدلا من ذلك نظرا إلى مخاوف متعلقة بالسلامة العامة أثارتها بلدان تقع على بحر البلطيق.