رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس (الجمعة)، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.وأعربت عشراوي في بيان صحفي اليوم (السبت)، عن شكرها وتقديرها البالغ لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين اتخذوا موقفا مبدئيا بالتصويت بأغلبية ساحقة لصالح هذا القرار، معتبرة ذلك خطوة تشكل استثمارا هاما يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة، وتؤكد التزام المجلس بالوقوف إلى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان.وشددت على أن مثل هذا القرار يرسل رسالة واضحة وقوية لإسرائيل بأن هناك ثمنا تدفعه مقابل ممارساتها الأحادية، وانتهاكاتها غير القانونية واللاأخلاقية.واستهجنت عشراوي موقف الدول التي صوتت ضد هذا القرار وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وقالت: «إن التصويت ضد هذه القرار لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديموقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها».واختتمت عشراوي بيانها بأهمية أن يتبع هذا الالتزام الإيجابي تدابير عقابية جدية وفاعلة، بما في ذلك فرض عقوبات قانونية وسياسية واقتصادية على دولة الاحتلال، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الأعزل.