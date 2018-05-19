أكد حارس مرمى باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم الفونس اريولا أنه يريد البقاء الحارس الأول في الفريق، رغم الأنباء عن اتصالات بين ناديه والحارس الإيطالي الأسطوري جانلويجي بوفون.وفي حديث مع صحيفة «باريزيان» الفرنسية نشر السبت ردا على سؤال عما إذا كان يريد البقاء الحارس رقم واحد وإلا لا شيء. قال اريولا «إنه كذلك. لأنه إذا لن أبقى الرقم واحد، فهذا يعني أن الموسم الذي خضته للتو ذهب هباء».وتابع اريولا الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية «أعتقد أنني أظهرت هذا الموسم أن لدي المستوى وتحديدا لأكون الحارس الرقم واحد»، وهو قدم أداء جيدا في مباريات فريقه هذا الموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا.وعما إذا كان سيستمر في باريس الموسم القادم، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2019، قال اريولا «إن مواصلة المسيرة مع باريس سان جرمان ستعالج بعد كأس العالم».وكان اريولا من ضمن الأسماء التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا الصيف القادم.وتابع حارس سان جرمان «حتى الآن، لم أبحث الأمر مع المسؤولين. هناك أمر واحد أكيد: إذا منحوني فرصة البقاء في باريس سان جرمان، سأقبل من دون تردد»، مضيفا «لكن إذا كنت لن أحصل على نفس الوقت في الملعب، فإن الأمور ستكون حتما مختلفة».وتردد اهتمام سان جرمان (40 عاما) بضم بوفون بعد أن أعلن الخميس إنهاء مسيرته مع يوفنتوس بعد مسيرة دامت 17 عاما في صفوفه.