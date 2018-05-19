يدشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، غداً (الأحد)، مبادرة حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي بالمنطقة «ثلث لطعامك» التي تنفذها جمعية إطعام، وذلك خلال الاحتفاء الذي يقام بفندق سوفتيل كورنيش جدة.وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام بمنطقة مكة المكرمة خالد بن عبد اللطيف الفوزان، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي خاصة في شهر رمضان، مشيراً إلى حرص الجمعية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص على تعزيز السلوكيات الغذائية الصحية.من جانبه، بين عضو اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام إبراهيم السبيعي، أن الجمعية لديها عدة مشاريع نوعية تسهم في إيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة يأتي في مقدمتها «مشروع وجبة إطعام» و«أكاديمية إطعام» و«مشروع لتدوم» و«وقف إطعام»، إلى جانب أن الجمعية تسعى في هذا العام إلى حفظ مليون وجبة في محافظة جدة وتوزيعها لمستحقيها.يذكر أن جمعية إطعام الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مؤسسة غير ربحية متخصصة في حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي، تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي من الجمعيات الرائدة التي تعمل باحترافية، ورسالتها دعم الشراكة والتوعية بين أطياف المجتمع.